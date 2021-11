Piloot wordt vlak na opstijgen onwel: vliegtuig Brussels Airlines keert meteen terug naar Zaventem

“Het vliegtuig was rond de middag met 285 passagiers aan boord opgestegen richting Lomé, de hoofdstad van Togo, met een tussenstop in de Ghanese hoofdstad Accra”, zegt Kim Daenen, woordvoerder van Brussels Airlines. “Maar de piloot is plots ziek geworden. Hij had voor alle duidelijkheid geen symptomen van Covid-19. Omwille van zijn toestand werd beslist om terug te keren naar Zaventem.”