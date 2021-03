Pfizer schrapt tot 38 van de 238 jobs in distributiecentrum in Zaventem: “Net wanneer iedereen zich dubbel plooit in coronacrisis”

ZaventemIn het distributiecentrum van Pfizer in de Hoge Wei in Nossegem (Zaventem) gaan tot 38 van de 238 banen verloren. Dat zegt de christelijke vakbond ACV. Het management van het farmabedrijf kondigde de intentie tot collectief ontslag woensdag aan, luidt het.

Pfizer schrapt de jobs volgens ACV wegens de verhuizing van de afdeling external supply, die de productie van Pfizerproducten bij onderaannemers plant, naar het Roemeense Boekarest. De vakbond benadrukt dat de financiële toestand van Pfizer nochtans “zeer gunstig” is en verwijt het bedrijf “in de eerste plaats een winstmachine” te zijn.

Alle hens aan dek

“We kunnen absoluut geen begrip opbrengen voor de keuze van Pfizer”, zegt Bart Deceukelier, secretaris bij ACV. “Momenteel is het alle hens aan dek voor de productie van het COVID-19-vaccin. Alle werknemers hebben zich de voorbije maanden dubbel geplooid voor het bedrijf. Nu overgaan tot collectieve ontslagen is een slag in het gezicht van alle werknemers die bijdragen aan het succes van Pfizer en de vaccinproductie in goede banen leiden. Deze aankondiging zorgt trouwens niet alleen binnen de betrokken afdeling voor onrust, maar ook bij de andere afdelingen in Nossegem. Als het met external supply kan gebeuren, dan kan het morgen ook bij de andere afdelingen het geval zijn.”

De vakbond vraagt zich af of de werknemers die in Zaventem moeten vertrekken, niet terechtkunnen in de productiesite in Puurs. “Vorig jaar werden er nog 480 mensen aangeworven bij Pfizer in Puurs. Deze week begonnen 38 mensen er te werken. Kunnen de werknemers uit Zaventem naar daar overstappen? De directie in Puurs zou er in ieder geval wel al open voor staan. Vraag is dan waarom er eerst een aankondiging tot collectief ontslag gedaan moet worden”, klinkt het.

Procesefficiëntie

Donderdag vond een personeelsvergadering plaats en daar hebben de vakbonden de vragen en alternatieve voorstellen van de werknemers verzameld. Die worden volgende week tijdens een bijzondere ondernemingsraad overgemaakt aan de directie.

“Bij Pfizer blijven we streven naar mogelijkheden om onze Global Supply Chain-organisatie te optimaliseren”, meldt het bedrijf. “Momenteel onderzoeken we opties die ons in staat zullen stellen om onze middelen verder te centraliseren, de procesefficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd het hoogste niveau van dienstverlening te blijven bieden. Dit kan ertoe leiden dat een bepaald aantal supply chain-posities binnen ons bredere netwerk wordt herschikt. In België zijn 38 collega’s (41 functies) potentieel betrokken. Het gaat om het External Supply planning team. De geplande overgang zal een gefaseerde implementatie kennen, vanaf later dit jaar tot en met het vierde kwartaal van 2022, om zo de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.”