‘Pervert’ misbruikt jarenlang functie bij politie om jonge vrouwen lastig te vallen: “Hebben jullie geen zin om seks te hebben met mij?”

Nossegem Na meer dan 25 jaar geeft Piet Ockerman voorzitter­schap SK Nossegem door aan twee opvolgers

Het nieuwe jaar heeft bij SK Nossegem voor een grote aardverschuiving in het bestuur gezorgd. Na meer dan 25 jaar stopt Piet Ockerman, die ook schepen van Sport in Zaventem is, als voorzitter van de voetbalclub. Hij wordt opgevolgd door twee covoorzitters: Robert De Mol en Benny Nannan.

10 januari