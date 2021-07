Passagier duwt andere reizigers en sluit zich op in toilet: vliegtuig ontruimd op Zaventem

Zaventem Man zet vlucht op stelten: “Ik heb nog geldtrans­por­ten overvallen en zal u nog wel eens een bezoekje brengen”

23 juni Een man die het bijzonder bont had gemaakt op een vlucht van Brussels Airlines riskeert 7 maanden cel.. Niet alleen had de man de hele vlucht lang geweigerd zijn mondmasker te dragen, hij had het boordpersoneel ook bekogeld en bedreigd. “Ik had vliegangst en herinner me niets meer. Normaal gezien ben ik nooit agressief”, klonk het tegen de rechter.