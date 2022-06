Parkfeesten keren terug met acrobatie, opera en dansacts

De activiteiten vinden opnieuw plaats op het domein van mevrouw de Selliers de Moranville. Voor het eerst worden de feesten echter zonder haar georganiseerd, want begin dit jaar overleed ze op 93-jarige leeftijd. Tussen 10 en 19 uur is iedereen welkom op het domein, waar Volkskunstgroep De Rollewagen de activiteiten samen met de gemeente organiseert. Zo is er een bewegwijzerde wandeling langs taferelen over de geschiedenis van het kasteel, maar is er ook een acrobatie- en dansact, een operavoorstelling, vertellingen voor kinderen en volwassenen en een originele uitbeelding van verschillende periodes uit de geschiedenis van het kasteel. Acteurs en figuranten zullen er gehuld zijn in prachtige kostuums.