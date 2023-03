Parket wil pervert niet meer op luchthaven zien: “Al eerder veroordeeld”

De vrouw was op 14 januari geland op de luchthaven en wilde met de trein naar huis. Op weg naar het treinstation van de luchthaven nam ze de lift maar tot haar grote verrassing wurmde een man zich nog net voor het sluiten van de deuren mee in de lift. Vrijwel meteen stak hij zijn hand in zijn broekzak en begon hij masturberende bewegingen te maken terwijl hij haar aanstaarde. “Het slachtoffer heeft haar handtas tussen haar en hem gehouden om toch enige afstand te bewaren”, aldus het parket. Toen de deuren openden spurtte ze naar buiten en klampte in het station enkele NMBS-medewerkers aan. Zij haalden de politie erbij waarna hij gearresteerd werd. Het bleek te gaan om een man die al jaren op de luchthaven rondhangt en er ook vaak overnacht. “Bovendien werd hij al eens veroordeeld nadat hij een jonge vrouw in soortgelijke omstandigheden had lastiggevallen”, stipte de procureur aan. “Er is dus duidelijk niets veranderd”. Daarom werd 18 maanden cel gevorderd. Bovendien vroeg het parket de rechter ook om een plaatsverbod op de nationale luchthaven op te leggen. Zijn advocaat Frederik Lamiroy vroeg de herkwalificatie van aanranding naar -het veel milder bestrafte- exhibitionisme. “Een seksuele daad in het openbaar kan exhibitionisme zijn. We vragen dan ook een milde straf, zeker rekening houdend met het feit dat mijn cliënt zwakker begaafd is.””, klonk het. Uitspraak op 6 april.