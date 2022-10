Pakje uit China levert man werkstraf op

De man had een stroomstootwapen besteld op een Chinese site. Dit wapen werd op de luchthaven van Zaventem onderschept waarna de man vervolgd werd voor verboden wapenbezit. Omdat hij niet was komen opdagen bij de behandeling van zijn dossier werd hij bij verstek veroordeeld. “Hij had dit aangekocht om zichzelf te verdedigen bij problemen, niet om mensen aan te vallen”, aldus zijn advocate, die om een werkstraf of een straf met probatie-uitstel verzocht. Het parket vroeg de bevestiging van het eerste vonnis. De rechtbank had oren naar de argumenten van de verdediging en gaf hem een werkstraf.