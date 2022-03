Opnieuw haalt politie gsm’ende chauffeur van Lijnbus uit het verkeer

Zaventem 54 fitnesscen­tra willen u via nationaal fitheidson­der­zoek helpen om uw coronakilo’s kwijt te spelen

In fitnesscentrum Fyzix in Zaventem heeft burgemeester Ingrid Holemans vrijdag mee de aftrap gegeven van het nationaal fitheidsonderzoek ‘How Fit is Belgium’, dat in 54 fitnesscentra gelanceerd wordt. Dat fitheidsonderzoek moet ons helpen om van onze coronakilo’s af te geraken.

