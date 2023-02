Ook tennisclub Het Zeen zamelt hulpgoederen voor slachtoffers aardbeving in

Amerikaan­se ambassa­deur in Vilvoorde: “Ondernemen betekent de gemeen­schap helpen”

Donderdagavond was er hoog bezoek in het stadhuis. Michael Adler, ambassadeur van de Verenigde Staten in ons land, was te gast in de Zennestad. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) liet hem het Gulden Boek van de stad tekenen. Daarna ging het gezelschap op bezoek bij het jongerenproject 1001 Schakels.