Ook een cultuurcentrum en bib vieren hun verjaardag met....taart!

Zaventem BELOOFD IS BELOOFD. Komt de nieuwe vleugel van de Zaventemse gemeente­school er? Waar zullen skaters terecht kunnen? En wat met de renovatie van de voormalige bib?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Zaventem, waar de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe al lang wacht op een nieuwbouw en skaters een nieuwe plek zoeken. En hoeveel geduld moet de Kunstacademie nog hebben in hun zoektocht naar meer plaats?

