Ook Belgian Cat Emma Meesseman te voet naar luchthaven: “Mama kroop dan maar achter stuur van mijn wagen”

vilvoorde REPORTAGE: Wie laat zich vandaag testen en krijgt het testcen­trum in Vilvoorde de klus van 1.800 afnames nog geklaard?

De testcentra krijgen het steeds zwaarder te verduren. Maandag stond zelfs een file van 4 uur aan het testcentrum van Turnhout. Hoe is het met de testcentra in Vlaanderen gesteld? Wij gingen op pad. “De drukte is absoluut voelbaar”, beaamt Anja Van Nuffel meteen. “Nooit eerder namen we zoveel testen per week af in het testcentrum in Vilvoorde. Afgelopen drie weken zijn het er wel 1.800 per week.” En wie ontmoeten we aan het centrum? Jong, oud, gevaccineerd of niet? Mensen met symptomen en mensen die zich laten testen omdat ze een hoog risico contact hadden.

15:09