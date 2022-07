Onverbeterlijke oplichter krijgt 30 maanden cel

De man, D.D., bood via verschillende internetsites en Facebookpagina’s machines te koop aan. Hij incasseerde dan wel het geld, maar bezorgde de machines nooit aan zijn kopers. Die betaalden vaak aanzienlijke bedragen, soms tot bijna 10.000 euro, voor hun aankoop maar zagen nooit de beloofde machine en evenmin hun geld terug. Na verschillende klachten werd D.D. verhoord en bekende hij zonder veel schroom dat hij al die mensen had opgelicht. Hij beloofde toen ook zijn slachtoffers te vergoeden, maar ook die belofte bleek vals. De man was in 2020 en 2021 ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, en het parket toonde zich dan ook streng bij de behandeling. “Een aantal feiten waarvoor hij nu terechtstaat, zijn gepleegd tussen de behandeling en de uitspraak in het laatste dossier”, zei het parket. “Met andere woorden, terwijl meneer nog terechtstaat, was hij al nieuwe feiten aan het plegen.” De rechter volgde deze visie en gaf hem bij verstek 30 maanden cel.