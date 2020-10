Ongeziene file aan IKEA Zaventem: “Door stormloop verstrengen we regels in winkel”

“Er is geen enkele reden om te hamsteren”, had premier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdagavond tijdens de persconferentie na het Overlegcomité nog aangekondigd, toen hij bekendmaakte dat ons land vanaf maandag in een verstrengde lockdown gaat. Maar daar hebben velen duidelijk geen oren naar. Zo staat er zaterdagochtend een ongeziene file voor de deur van het IKEA-filiaal in Zaventem. Zelfs de ruime parking voldoet niet om de honderden wachtenden op te vangen. De file reikt tot op straat.

“Deze omstandigheden hebben we zelfs niet in het voorjaar gezien”, zegt woordvoerder Julie Stordiau. “We laten mensen druppelsgewijs binnen en manen iedereen aan om de veiligheidsvoorschriften te volgen en respect te hebben voor mekaar. Om alles veilig te laten verlopen voor de klanten en ons personeel is momenteel slechts één klant per 20 vierkante meter toegestaan, terwijl dat normaal één klant per 10 vierkante meter is. Voor alle duidelijkheid: in de winkel zelf is het niet aanschuiven, alleen voor de ingang.” Vrijdag liet de Zweedse meubelgigant al weten dat vooral kantoorspullen in trek zijn nu telewerken opnieuw verplicht wordt.