Ongeval op E40 richting Brussel in Sterrebeek

Zaventem Luc kreeg te maken met verbale verkeers­agres­sie: “Hij spuwde plots op mijn auto”

Toen Luc donderdag even na de middag ter hoogte van de Diegemstraat in Zaventem met zijn auto langs een wegversmalling reed, gebaarde de tegenligger plots dat hij moest stoppen. Luc reed net uit de versmalling toen een auto opdook, dus moest de andere bestuurder even stoppen om hem door te laten. Dat was helaas niet naar de zin van die laatste.

24 juni