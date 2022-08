Ongeval op Brusselse Buitenring ter hoogte van Zaventem

Zaventem Zware straf voor vrouw die cocaïne smokkelt ‘voor haar schoon­heids­sa­lon’

Een Jamaicaanse vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 12 maanden met uitstel, omdat ze zich schuldig had gemaakt aan drugssmokkel. De vrouw had geprobeerd om 3,8 kilogram cocaïne het land binnen te smokkelen.

29 juli