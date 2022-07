Ongeval op Brusselse Binnenring ter hoogte van Zaventem-Henneaulaan

Perk Nu ‘groenste festival’ Paradise City alle records breekt... Mag het nóg iets meer zijn? “We hebben groeimarge, maar niet veel meer”

32.000 feestvierders hebben de longen uit hun lijf gedanst tijdens de zevende Paradise City. Opnieuw een record. En dus rijst de vraag of het groene festival nóg groter kan. En is dat mogelijk op het idyllische kasteeldomein De Ribaucourt in Perk? Gilles De Decker, die Paradise City samen met Dimitri Verschueren organiseert, werpt een blik op de toekomst. “Dat we zo snel zouden groeien, hadden we zeker niet verwacht.”

