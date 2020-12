Ondanks corona maakt Zaventem zich op voor coronadrukte: “Kom op tijd naar luchthaven”

Signalisatie

“Voor de kerstvakantie hebben we het nodige personeel voorzien om alles in goede banen te leiden, ook aan de screening”, verzekert woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. “Maar daarnaast rekenen we uiteraard ook op het gezond verstand van de passagiers. Qua signalisatie hebben we alles uit de kast gehaald om mensen duidelijk te maken dat ze afstand van mekaar moeten bewaren, handen ontsmet moeten worden en dat het dragen van een mondmasker verplicht is in de luchthaven. De maatregelen worden ook regelmatig omgeroepen.”