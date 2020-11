Ombudsman Brussels Airport trekt opnieuw aan alarmbel: “Vierde weekend op rij dat het lijkt alsof hier geen coronamaatregelen gelden”

Vlaamse Rand Coronacij­fers ook in onze regio in dalende lijn: alleen Wemmel nog boven grens van 2.000 besmettin­gen per 100.000 inwoners

9 november Net als in heel het land dalen ook de coronacijfers in onze regio. Daar waar verschillende gemeenten de voorbije weken nog vlot de grens van 2.000 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden, is dat nu alleen nog voor Wemmel het geval. Machelen, de gemeente die in deze tweede golf het zwaarst getroffen was, ligt net onder die grens.