Ombudsdienst Zaventem ontvangt 82 klachten op één dag na testvluchten TUI: “Is dit wel verantwoord boven dichtbevolkt gebied?”

Regio Huisartsen­te­kort in Vlaamse rand stijgt tot nijpend probleem in 2025: “Er moet dringend ingegrepen worden. Door de opleidin­gen én overheden”

14 november Het huisartsentekort in de rand rond Brussel swingt de pan uit. Momenteel zijn er in Vilvoorde 21 huisartsen aan de slag, in plaats van 40. In 2025 zullen het er nog amper 14 zijn. In Machelen is het het ergst gesteld: een tekort van 57%. Veel huisartsen voerden intussen al een patiëntenstop in. Wie kan dit steeds groter wordende probleem oplossen? Onze reporter legde haar oor te luister bij drie huisartsen bij wie het water nu al aan de lippen staat, en die een nog veel grotere tsunami op zich zien afkomen. “Straks blijven er slechts twee huisartsen over in mijn gemeente. En wat dan?”, waarschuwt dokter Huylebroeck.