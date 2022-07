Nooit eerder zoveel tenten voor jeugdbewegingen gestockeerd in Nossegem als vandaag: “Investering was nodig om tekort weg te werken”

NossegemVlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Uitleendienst voor Kampeermateriaal in Nossegem. Hij deed dat omdat Vlaanderen dit jaar 1 miljoen euro extra vrijmaakte voor de aankoop van tenten voor jeugdbewegingen. Nooit eerder lagen er zoveel tenten gestockeerd in Nossegem. “Hiermee willen we de tekorten wegwerken”, klinkt het.

De voorbije weken slaakten meerdere jeugdbewegingen een noodkreet omdat ze onvoldoende tenten hadden om op kamp te gaan. Geen nieuw fenomeen, want de voorbije jaren steeg de vraag van jeugdbewegingen en -organisaties naar tenten bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) — die door de Vlaamse overheid beheerd wordt — in Nossegem sterk. “Jaarlijks maken we vanuit Vlaanderen 300.000 euro vrij voor de aankoop van nieuw materiaal, maar dit jaar hebben we er nog eens 1 miljoen euro bovenop gedaan”, zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Dat geld is afkomstig van het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering. “Een broodnodige investering om tegemoet te komen aan de stijgende vraag.”

Enorm druk

Dat laatste beaamt ook Alain Degol, coördinator bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal langs de Mechelsesteenweg in Nossegem. “Nooit eerder was de vraag naar tenten zo groot”, klinkt het. “Jeugdverenigingen van over heel het land komen naar hier om tenten te ontlenen. Vooral tussen midden juli en midden augustus is het hier enorm druk.”

Benjamin Dalle controleert één van de pas geleverde seniortenten.

Woensdag werd de laatste grote bestelling van nieuwe tenten geleverd in de ULDK. “Het gaat om 154 patrouilletenten (tenten waarin de leden van jeugdbewegingen slapen, red.) en 207 seniortenten”, aldus de minister. “Daarmee komt het totale aantal van gestockeerde tenten op 5.574. Nooit eerder lagen hier zoveel tenten opgeslagen. Veel meer kunnen er niet meer bij omdat de ruimte van de opslagplaats nu volledig ingenomen is.”

Volledig scherm © Marc Baert

Spotgoedkoop

Voor een patrouilletent betalen jeugdbewegingen iets minder dan 1 euro per dag, voor een seniortent is dat 1,40 euro. “Spotgoedkoop dus”, verduidelijkt de minister. “Daarom is het zo belangrijk om onze stock zo ruim mogelijk te houden. Jeugdbewegingen die elders tenten moeten huren, betalen soms tot 20 keer zoveel. Dat willen we vermijden. Vandaag staan er nog zowat twintig jeugdbewegingen op een wachtlijst, maar de Uitleendienst voor Kampeermateriaal zoekt samen met die verenigingen een oplossing.”

De extra investering van 1 miljoen euro in de ULDK is eenmalig. “Maar we gaan wel bekijken of we het jaarlijkse budget van 300.000 euro moeten optrekken”, zegt de minister nog. “Het is belangrijk om de huidige voorraad op peil te houden zodat alle jeugdbewegingen de kans krijgen om goedkoop tenten te verkrijgen voor hun kampen.”

Bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal in Nossegem werken veertien mensen. In de zomermaanden wordt dat aangevuld met een resem jobstudenten.

Volledig scherm verhuur van kampeermateriaal © Marc Baert

