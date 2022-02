Nog steeds chaos op Zaventem, aantal vluchten vertraagd door schade aan gebouw en tekort aan buschauffeurs: “Vakantie dreigt in mineur te starten”

Geert De Belie uit Merchtem had zaterdagochtend om 10.05 uur op het vliegtuig richting het Zwitserse Zürich moeten stappen om van daaruit door te vliegen naar Dubai. Maar die deugddoende vakantie dreigt al meteen op een sisser af te lopen, want de vlucht naar Zwitserland is pas met ruim anderhalf uur vertraging vertrokken. “En daardoor dreigen we onze aansluiting naar Dubai te missen”, liet de man kort voor het vertrek weten. “Oorzaak is een tekort aan bussen om passagiers naar de vliegtuigen te brengen. Onbegrijpelijk.”

Passagiersbruggen

Ihsane Chioua-Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport, bevestigt dat verschillende vluchten vertraagd werden als gevolg van de stormschade die Eunice vrijdagmiddag aangericht heeft aan het dak van de A-pier. “Om de veiligheid van de reizigers, het personeel en de vliegtuigen te verzekeren, is er in die zone nog steeds een perimeter ingesteld. Daardoor kunnen verschillende passagiersbruggen tussen de A-pier en de vliegtuigen niet gebruikt worden en staan de toestellen dus verderop geparkeerd. Passagiers moeten er met bussen naartoe gebracht worden, maar door capaciteitsproblemen is dat niet altijd even snel mogelijk.”

Te kleine busjes

Volgens Geert De Belie werden ook busjes met slechts zestien plaatsen ingezet voor een vliegtuig met zowat tweehonderd passagiers. “Na anderhalf uur te hebben gewacht, zitten we nu eindelijk op het toestel. Door die vertraging hebben we slechts tien minuten de tijd om onze aansluitende vlucht te halen. De kans is dus groot dat onze vakantie in mineur start.”

Ondertussen wordt onderzocht hoe groot de schade aan het dak van de A-pier is. “Tot dan blijft de perimeter ingesteld”, aldus nog Chioua-Lekhli. “Maar we doen onze uiterste best om de problemen voor de passagiers tot een minimum te beperken.”