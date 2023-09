Nog geen rijbewijs en veel te snel in schoolomgeving: politie haalt 17-jarige bestuurder uit verkeer

Nieuwe doorsteek verbindt Toekomst­straat en Leuvense­straat: “Groene oase in het hart van de stad”

Het centrum van Vilvoorde is een nieuwe publieke groene ruimte rijker. De tuin aan het gebouw van CVO Semper in de Toekomststraat wordt vanaf maandag permanent opengesteld voor het publiek. De tuin loopt helemaal door tot aan het Ortshuis in de Leuvensestraat en vormt op die manier een doorsteek voor voetgangers tussen Toekomststraat en Leuvensestraat. Burgemeester Bonte (Vooruit) is blij met het nieuwe park: “Het is een vlottere en veilige doorgang voor zwakke weggebruiker en de bezoekers van de scholen en het stadscentrum.”