Nog 1 op 6 leerlingen Zavo thuis door dreigementen na dodelijke vechtpartij in station: politie patrouilleert opnieuw rond schoolpoorten

Tientallen kindjes op terugweg van schoolreis zagen nét niet hoe 22-jarige onder trein belandde: “Ze raakten nadien wel verzeild in het tumult”

De leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar van de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe hebben vrijdag nét niet gezien hoe de 22-jarige man uit Etterbeek bij de vechtpartij in het station van Zaventem op de sporen belandde. Ze waren even voordien wel getuige van de zware vechtpartij in de buurt. Maandag en dinsdag kwam Slachtofferbejegening langs op de school om met de kinderen te praten.