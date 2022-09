Nieuwe veiligheidsstudie rond windnormen “onnodig” volgens luchthavenombudsman

“En daarom is het niet nodig om nog eens een veiligheidsstudie over de windnormen te laten uitvoeren”, meent de ombudsman. “Uit drie van de vier vorige studies werden dezelfde conclusies getrokken: een norm van zeven knopen op de preferentiële 25R/L-banen. Die norm, die in de instructie van 17 juli 2013 opgenomen werd, wordt beoordeeld als de enige die wettig en rechtmatig is en niet in strijd is met de luchtvaartreglementering. Daardoor is het de enige die rechtsgevolgen kan hebben. Deze instructie werd net uitgevoerd op basis van een EGIS-AVIA-veiligheidsstudie, zodat het geen zin heeft om nog verder te trachten een zoveelste veiligheidsstudie uit te voeren over een instructie die het resultaat is van… een veiligheidsstudie.”