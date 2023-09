Nieuwe brochure moet anderstalige nieuwkomers vlotter naar Nederlandse lessen lokken

Eind dit jaar duidelijk wat er met Ma­kro-si­te zal gebeuren? Expert aangesteld om mee nieuwe invulling te bepalen

In december vorig jaar ging de Makro-winkel in Machelen definitief dicht en vandaag staat het gebouw nog steeds leeg. Maar daar komt binnenkort misschien verandering in. Vorige week zat de gemeente samen met moederbedrijf Metro en die laatste stelde een expert aan om een toekomstige invulling mee te bepalen. “Maar de kans is groot dat het opnieuw iets commercieels wordt.”