NET OPEN. Zussen Laura en Melissa openen Meridio: “Onze zuiderse roots zijn terug te vinden op menukaart”

Europazie­ken­hui­zen presente­ren nieuwe cardiologi­sche diensten

Het Europaziekenhuis op de Sint-Elisabethsite in Ukkel onthulde donderdag twee nieuwe diensten. Bij de Telecardiologie kunnen gegevens van patiënten voortaan via smartphone- of watch aan de cardioloog bezorgd worden. In de CardioLounge kunnen patiënten zonder ziekenhuisopname even onder toezicht verblijven de dag van een interventie, tot ze naar huis mogen.