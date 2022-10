Nederlander opnieuw veroordeeld voor drugsmokkel: “7 kinderen die hij moet onderhouden”

ZaventemEen Nederlandse man is veroordeeld tot 36 maanden cel omdat hij geprobeerd had een halve kilogram cocaïne het land binnen te smokkelen. Die zat verstopt in twee spuitbussen in zijn bagage. De advocaat van de Nederlander pleitte voor enige mildheid.

De man was op 11 juli geland op de luchthaven met een vlucht vanuit Curaçao. Dat is een route die wel vaker gebruikt wordt door drugsmokkelaars en door de douane dan ook nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Dat draaide voor de Nederlander faliekant uit want in zijn reiskoffer stootten de douaniers op twee spuitbussen die volgepropt waren met witte bolletjes. Het bleek te gaan om cocaïne, zo’n 550 gram in totaal.

De Nederlander ging al snel tot bekentenissen over. Naar eigen zeggen was hij door een zekere ‘Carlos’ aangesproken en had die man hem het aanbod gedaan om het drugtransport uit te voeren. Hij zou daarvoor 2.500 euro krijgen. De Nederlander gaf ook toe dat het niet de eerste keer was dat hij een dergelijk transport uitvoerde. Ook in 2004 had hij dat al gedaan, en ook toen was hij betrapt en veroordeeld.

De verdediging had vorige maand voor een milde straf gepleit. “Mijn cliënt heeft zeven kinderen die hij moet onderhouden en heeft enkel een inkomen als hulpkok”, klonk het. “Dat is een zeer moeilijke situatie en het is dan ook uit financiële noodzaak dat hij op dit aanbod is ingegaan. Hij heeft na zijn arrestatie ook meteen volledige bekentenissen afgelegd.”

