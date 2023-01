Nederlander betrapt met 2,5 kilo cocaïne in bagage

De dertiger was op 20 september geland op de luchthaven van Zaventem met een vlucht vanuit Jamaica. Toen de douane zijn bagage controleerde, bleken daar verschillende verdachte pakketten in te zitten. Nader onderzoek leerde dat het om cocaïne ging, 2,5 kilogram in totaal. Bij een urinetest bleek de dertiger zelf ook positief te testen op cocaïne maar een CT-scan wees uit dat hij geen bolletjes cocaïne had ingeslikt. Wel gaf hij toe voor de reis cocaïne te hebben gebruikt. “Meneer verklaarde eerst niets over de pakketten in zijn reiskoffer te weten en beweerde dat hij voor zijn plezier naar Jamaica was gereisd, maar we vonden verschillende gesprekken op zijn gsm die het tegendeel aantonen”, zei het parket. “In die gesprekken zei hij herhaaldelijk dat hij ‘helemaal niets zou doen als hij geen geld kreeg’. Bovendien vonden we in zijn gsm het telefoonnummer van een andere man, uit dezelfde gemeente in Nederland, die ook onlangs is opgepakt voor drugsmokkel vanuit Jamaica. Beiden zijn duidelijk door dezelfde organisatie geronseld.”