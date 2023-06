Nederlander beleeft schrik van zijn leven op luchthaven: “Kilo cocaïne in koffer”

Heemkring Machala botst per toeval op 1.000 foto’s van Machelen in jaren 70: “Zo waardevol dat we ze voor iedereen beschik­baar maken”

De Machelse heemkundige kring Machala is per toeval op een duizendtal oude foto’s gebotst. De negatieven, die uit de jaren 70 dateren, lagen opgeslagen in het Erfgoedhuis in Kortenberg. Ze werden allemaal ingescand en de foto’s worden nu tentoongesteld. Maar de heemkring maakt ze op algemene vraag ook voor iedereen beschikbaar. “Want sommige inwoners hebben er zichzelf al op herkend.”