Naïeve cocaïnesmokkelaar riskeert 36 maanden cel: “Haar voor pruiken”

De veertiger was opgepakt toen hij op 19 november op Brussels Airport was geland met een vlucht uit het Oegandese Entebbe. In zijn bagage zat onder meer een kartonnen doos die de aandacht van de douaniers trok. De wanden van de doos waren immers bijzonder dik en al snel bleek waarom: het ging om dubbele wanden waarin 2,2 kilogram cocaïne zat verstopt. “Ik was op vakantie gegaan naar Oeganda en was daar bevriend geraakt met een andere Nigeriaanse man”, klonk het bij de veertiger. “Die vroeg me om een doos met gedroogde vis en haar voor pruiken mee te nemen naar zijn vrouw in Europa. Het is bij ons normaal dat iemand je zoiets vraagt en ik heb dat dan ook gedaan zonder me er veel vragen bij te stellen.” Het parket vond het bijzonder ongeloofwaardig dat een criminele organisatie drugs met een straatwaarde van 100.000 euro zou meegeven aan een onbekende man. Volgens het openbaar ministerie moest de veertiger dan ook geweten hebben dat hij drugs vervoerde. De verdediging drong aan op de vrijspraak. Het vonnis valt op 27 april.