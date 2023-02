Nadat schoonfamilie getroffen werd door aardbeving zamelt schepen Özkan geld in voor Turkije: “Ongelooflijk hoe gul iedereen is”

Al meer dan 11.000 doden werden inmiddels geteld na de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Voor Alihsan Özkan was het maandag lange tijd onduidelijk of de grootouders, drie tantes en drie nonkels van zijn echtgenote de aardbeving overleefd hadden. Uiteindelijk bleken ze allen ongedeerd, al zijn ze wel dakloos. “Gisteren doken plots verschillende Zaventemnaren in mijn winkel op, allemaal met spullen die ze wilden doneren”, aldus de schepen, die ook zaakvoerder van supermarkt Louis Delhaize in Zaventem is. “In een mum van tijd zat ik met een hele hoop hulpgoederen. Niet alleen van inwoners, maar ook van vzw De Zoekmand. Daarop heb ik alles verpakt in dozen om naar het grote inzamelpunt in Paleis 11 in Brussel te brengen. Vanmiddag (woensdagmiddag, red.) ben ik samen met mijn vader naar ginder gereden. Zowel de bestelwagen van de winkel als mijn Mini Cooper werd volgepropt met hulpgoederen (lacht).”