Na Steenokkerzeels burgemeester hekelt ook Actie Noordrand effectenstudie rond vliegtuiglawaai: “Alles boven onze hoofden sturen, is onhoudbaar”

Omdat een Brusselse rechter brandhout maakte van de vorige geluidstudie rond de lawaaihinder in de omgeving van de luchthaven van Zaventem moest federaal mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) tegen 1 juni een aangepaste studie laten opstellen door het Franse studiebureau Envisa. Vorige week was er nog heibel over die aangepaste studie omdat die voorlopig enkel in het Frans opgesteld werd en niet bezorgd werd aan de Vlaamse gemeenten die grenzen aan Brussels Airport. Vooral Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) hekelde die werkwijze. Ook over de inhoud struikelde de burgemeester. Vooral dan over het feit dat in de studie opnieuw de verlenging van startbaan 25L met 900 meter in de richting van de Kortenbergse deelgemeente Erps-Kwerps voorgesteld werd. “Zo’n verlenging betekent echter de doodsteek van Humelgem (een gehucht van Steenokkerzeel, red.) en Erps-Kwerps”, klonk het.