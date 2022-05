Na drie jaar kan naar Australië verhuisde Zoë (30) familie eindelijk weer omarmen: “Heb jammer genoeg veel belangrijke momenten gemist”

Die stonden haar vorige week woensdag op de luchthaven van Zaventem op te wachten. Dik vier jaar na haar vertrek richting Australië keerde Zoë Rennen voor de tweede keer – de eerste keer was van 25 november tot 6 december 2018 - terug naar ons land. Op 4 november 2017 vertrok ze naar de andere kant van de wereld met als bedoeling enkele maanden te ‘backpacken’ in Australië. Tijdens haar rondreis ontmoette ze echter haar huidige vriend en besloot ze Down Under te blijven en er een nieuw leven op te starten. Twee keer gingen haar ouders er op bezoek – de laatste keer in juni 2019 - maar toen brak plots het coronavirus uit en sloot Australië de grenzen. Zoë mocht het land niet meer uit en omgekeerd waren ook toeristen er niet welkom. “De lockdown startte enkele dagen voor ik naar België zou afreizen om vervolgens met mijn familie in Oostenrijk te gaan skiën”, vertelt de inmiddels dertigjarige Zoë Rennen. “We dachten toen dat we de trip slechts voor even moesten uitstellen, maar die ‘even’ werd al snel twee jaar.”