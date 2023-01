Na drie jaar eindelijk weer voorstelling van toneelkring Intermezzo

Nossegem ‘Kapper van Rode Duivels’ ziet “Franstali­ge” gevel beklad met door Nederlands­ta­lig actieco­mité: “Dit gaat om een misver­stand”

Kapper Mathieu Nayis opende in 2015 zijn eerste gelijknamige kapsalon in Anderlecht. Al snel raakte hij bekend als ‘de kapper van de Rode Duivels’. Hij knipt dan ook regelmatig de haren van Youri Tielemans, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en co. Naast zaken in Dilbeek en Sint-Niklaas start Mathieu binnenkort ook met een vestiging in Nossegem, daar kreeg de zaak bezoek van het Taal Aktie Komitee (TAK). Reden? De Engels- en Franstalige affichage.

17 januari