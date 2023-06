Na 41 jaar hangt kapper Paul (63) kam en schaar aan de haak: “Gewrichten willen niet meer mee”

Hoeveel betaal je er voor een pintje, hoe geraak je er en wat kan je er eten? Alles wat je moet weten over Paradise City

Vrijdag, zaterdag en zondag is het idyllische kasteeldomein Ribaucourt in Perk het decor van de achtste editie van Paradise City. Voor zaterdag zijn er al geruime tijd geen tickets meer, voor vrijdag en zondag zijn er wel nog een paar. Voor wie komend weekend gaat dansen op Paradise City bundelen we enkele interessante weetjes.