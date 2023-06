Na 13 jaar geeft Peter zijn kapperszaak WEhairdressers door aan Elena

Nu nog gratis, vanaf eind dit jaar betalend: grootste Hoppinpunt langs Brusselse ring geopend

Op de grens van Wezembeek-Oppem met Tervuren is woensdag het grootste Hoppinpunt rond de Brusselse Ring geopend. Aan tramterminus 44 langs de Leuvensesteenweg, waar ook drie buslijnen stoppen, zijn er voortaan 286 parkeerplaatsen. Dat zijn er 200 meer dan op de oude parking. Ook komen er nog 300 fietsenstallingen. Opvallend: vandaag is parkeren er nog gratis, maar daar komt eind dit jaar verandering in.