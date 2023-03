N-VA zet motie wegens tekort aan geldautomaten op agenda gemeenteraad, maar stemming komt er (voorlopig) niet

In Zaventem zijn er nog vier, in Sterrebeek eentje en Nossegem en Sint-Stevens-Woluwe tellen geen geldautomaten meer. “Veel inwoners verliezen op die manier een essentiële financiële dienstverlening”, vindt N-VA-gemeenteraadslid Erik Rennen. “Ook handelaars lijden daaronder.” En dus diende de oppositiepartij maandag een motie in op de gemeenteraad. “Via de motie willen we bij de federale regering, en in het bijzonder bij de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, dit probleem aankaarten zodat de nodige initiatieven worden genomen zoals het toelaten van handelaars om geldautomaten in hun eigen handelszaak te installeren en te beheren.”