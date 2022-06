N-VA wil dat Brussels Airport in Vlaamse handen komt: “Niet langer tolereerbaar dat federaal bepaalt en Vlaanderen de prijs betaalt”

Zaventem Groene smurrie in vijver Park Mariadal blijkt waterpest: gemeente maakt water vrijdag proper

Al enkele dagen drijft er een groene smurrie in één van de twee vijvers in het Park Mariadal in Zaventem. Uit onderzoek blijkt nu dat het om waterpest gaat. Een teken dat de vijver té voedingsrijk is. Vrijdag wordt de smurrie weggehaald.

