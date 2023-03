Muilezel betrokken bij afhandig maken van 25.000 euro: 12 maanden cel

De man, J.M., was betrokken bij de oplichting van twee slachtoffers. In januari 2021 had het slachtoffer via WhatsApp berichtjes gekregen die zogezegd van één van haar kinderen afkomstig waren. Deze leken zo realistisch dat de vrouw in totaal 3.500 euro had overgeschreven naar de rekening van J.M. In dezelfde periode werd een tweede slachtoffer gemaakt. Hij werd in de val gelokt via een mail. Daarna kreeg hij een telefoontje van een ‘medewerker’ van haar bank. Deze zei dat de overschrijving ongedaan kon gemaakt worden als ze haar gegevens opnieuw indiende. De vrouw ging hierop in verloor zo in totaal 25.000 euro. Daarvan was 2.500 euro op J.M.’s rekening terechtgekomen. Al dat geld werd zo’n 48 uur later al afgehaald, wat volgens de rechtbank aantoonde dat de daders de beschikking hadden over de bankkaart en bijbehorende code van J.M. De man kwam niet opdagen ter zitting waardoor hij bij verstek berecht werd.