Muilezel afgeranseld door opdrachtgevers: “Je zou denken dat hij dan zijn lesje geleerd had”

De eerste verdachte, I.B., werd vervolgd voor vier feiten. Bij het eerste feit, in februari 2020, had een slachtoffer in Zaventem een WhatsApp gekregen die zogezegd afkomstig was van een familielid, en waarin gevraagd werd een aantal overschrijvingen te doen. Het slachtoffer ging daarop in en schreef zo 2.400 euro over.

Actieve rol

Dat geld kwam op de rekening van I.B terecht. Die werd ondervraagd en gaf toe dat hij zijn rekening ter beschikking had gesteld van andere personen, nadat hij een advertentie had gezien op sociale media. Toen de 2.400 euro op zijn rekening verscheen, had I.B. die er wel zelf afgehaald, waarna hij zijn rekening had geblokkeerd. Dat viel niet in goede aarde bij zijn opdrachtgevers, die hem op een verlaten plek hadden afgeranseld, zo verklaarde I.B. zelf aan de politie. “Je zou verwachten dat hij dan zijn lesje had geleerd, maar nadien gaat hij nog driemaal meewerken aan dergelijke oplichtingen”, zei het parket. “Daarvoor gebruikte hij de bankrekeningen van zijn nichten.” Gezien zijn actieve rol kreeg hij 18 maanden cel. Ook de tweede verdachte, M.C., had volgens het parket aan verschillende oplichtingen meegewerkt, maar ook die liet verstek gaan. Ze kreeg 12 maanden cel