Motorrijder zonder rijbewijs vlucht van politiecontrole, gaat spookrijden op E40, wordt gebeten door hond en knalt finaal tegen combi

Brussel RESTOTIP. Le Conteur: een beetje Tel Aviv in Brussel

Pal in het centrum van Brussel, op de Kiekenmarkt, is sinds vorige zomer ‘Le Conteur’ geopend. Die naam is niet lukraak gekozen, het restaurant belooft een verhaal te vertellen door Midden-Oosterse lekkernijen en folklore te combineren. Maar steeds in een modern jasje. “Hier vind je de echte sfeer van Tel Aviv terug.”

14 januari