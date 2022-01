Motorrijder zonder rijbewijs vlucht van alcoholcontrole, gaat spookrijden op E40, knalt tegen combi en wordt gebeten door politiehond

zaventem Brand bij gebouw Dreambaby en Kvik Zaventem

Op maandagavond brak brand uit in een winkelfiliaal van Dreambaby. Het is gelegen op de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe in Zaventem. Het kruispunt van de Leuvensesteenweg en de Harenheidelaan is momenteel afgesloten voor verkeer.

