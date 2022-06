Mogelijke brandstichting Mercedes in Voskapellelaan, tent geplaatst voor sporenonderzoek

De feiten speelden zich in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Voskapellelaan in Nossegem af. Daar brandde een Mercedes uit. Omdat het onduidelijk is of het om een accidentele brand of brandstichting gaat, stuurde het parket een branddeskundige ter plaatse. Over de wagen werd een tent van de brandweer geplaatst om te vermijden dat de sporen door eventuele regen uitgewist zouden worden.