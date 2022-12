Milieucomponent weegt zwaarder in nieuwe luchthaventarieven op Brussels Airport

De tarieven worden na overleg met de luchtvaartmaatschappijen en onder het toezicht van een onafhankelijke economische regulator vastgelegd voor een periode van vijf jaar. Vliegtuigen worden onderverdeeld in acht geluidscategorieën. Sinds 2016 betaalden de meest stille vliegtuigen al tot drie keer minder dan de meest luide toestellen op Brussels Airport. In de nieuwe tarieven is de milieucomponent versterkt, waardoor de meest luide, vervuilende toestellen tot 20 keer meer betalen dan de meest stille, meest moderne toestellen.

Daarnaast wordt voor het eerst ook NOx, een maatstaf voor het meten van de uitstoot van stikstofoxiden, in rekening genomen in de tarieven. Wie minder NOx uitstoot, betaalt ook minder. “Alle factoren samen (tijdstip dag of nacht, vliegtuigtype, gewicht, enz.) gaat het van enkele tientallen tot honderden euro’s”, schetst woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli.

Het aandeel vluchten uitgevoerd door toestellen in de drie luidste categorieën is op Brussels Airport de voorbije jaren gedaald van 16 procent in 2016 naar nog 5 procent in 2022. Daarnaast is het aandeel vluchten door vliegtuigen in de drie stilste categorieën toegenomen van 20 procent in 2016 naar 31 procent in 2022. Dat betekent dat vandaag bijna een op drie vluchten al wordt uitgevoerd met de meest moderne toestellen. Met de nieuwe tarieven wil Brussels Airport de luchtvaartmaatschappijen een nog grotere stimulans geven om in te zetten op de verdere modernisering van hun vloot, besluit Brussels Airport.