Met smoesjes en door een gebrek aan controle: zo stappen reizigers ondanks verbod op niet-essentiële reizen toch op vliegtuig richting de zon

Zaventem Zaventem wacht Overlegco­mité niet af en kiest voor drastische afkoelings­pe­ri­o­de: tot Pasen geen sport- en jeugdacti­vi­tei­ten meer

23 maart Het Overlegcomité komt woensdag pas opnieuw samen, maar in Zaventem heeft burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) nu al beslist om alle gemeentelijke infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur te sluiten. Ook de bibliotheek, zwembad De Motte en het cultureel centrum sluiten hun deuren per direct. En dat al zeker tot 5 april. “We beseffen dat dit een grote impact op onze inwoners heeft, maar we willen de initiatieven in de paasvakantie redden”, klinkt het.