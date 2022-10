Met bijna jaar vertraging vindt 11de Streekbierenquiz van ouderraad Zavo Basis nu zaterdag plaats

85 ploegen bleven door die afgelasting eind november teleurgesteld achter, maar nu zaterdag kunnen ze hun hersenen wel weer volop laten werken in de sporthal van het Zavo in de Hoogstraat in Zaventem. Om 19 uur zwaaien de deuren open, maar de quiz start pas om 20 uur. Wie zich nog wil inschrijven, kan dat doen via www.ouderraadzavobasis.be. Er zijn nog enkele tafels vrij. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro per ploeg. Tussen het nadenken door kunnen deelnemers genieten van verschillende streekbieren.