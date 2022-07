Met bijna half jaar vertraging blaast Gabrielle 100 kaarsjes uit

Zaventem Postpakket met Lego blijkt drugs te bevatten: “3.000 xtc- en 2C-B-pil­len gevonden”

De douane van Brussels Airport heeft deze week niet minder dan duizend xtc-pillen en tweeduizend 2C-B-pillen onderschept die verstopt zaten in een postpakket. Het pakket had een opvallende verpakking: een speelgoeddoos. “De doos werd verstuurd vanop een vals adres in Antwerpen en aangegeven als een pakketje met ‘Lego toys for kids’ ter waarde van 35 euro”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. De drieduizend pillen waren vacuüm verpakt en konden zo op een onschuldige manier verstuurd worden. Of dat dachten de drugskoeriers toch. Al snel bleek dat het pakket een verdachte inhoud had en werd de vondst vernietigd.

13 juli