Medewerkers Deloitte planten 5000 bomen aan Keyenberg: “Planeet en medewerkers meer zuurstof geven”

Sint-Stevens-WoluweMedewerkers van consultingbedrijf Deloitte Belgium planten maar liefst 5.000 bomen aan de Keyenberg in Sint-Stevens Woluwe. Dit gebeurt in twee fases, op zaterdag 12 en 19 maart, op een perceel van ruim 3,16 hectare, vergelijkbaar met de oppervlakte van bijna 5 voetbalvelden. De organisatie zal ook het bestaande stuk natuur aan het Zeen in Zaventem verder optimaliseren. De realisatie hiervan gebeurt in samenwerking met Forest Fwd, gespecialiseerd in bedrijfsbossen, en de gemeente Zaventem.

“Dit initiatief sluit aan bij de twee belangrijkste doelstellingen van Deloitte: bijdragen aan het welzijn van onze medewerkers en aan een beter milieu”, aldus Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium. “Met dit bos willen we de planeet en onze medewerkers letterlijk meer zuurstof geven. We hopen dat ze dit nieuwe natuurpunt dan ook zullen gebruiken als een pauzemoment of vergaderplek, en hier zowel met klanten als met collega’s zullen reconnecteren.”



Aanplanting bomen

Belevingsnatuur

Het bestaand bos aan het Zeen in Zaventem ligt in het verlengde van de Keyenberg, op een paar kilometer van Gateway waar Deloitte gevestigd is, en werd eind september al feestelijk geopend. Het bos zal bijvoorbeeld gebruiken voor wandelvergaderingen of voor evaluatie-sessies. Het gaat om “belevingsnatuur”, dus met wandel- en fietspaden, een vlonderpad, bloemenweides, bijkomend bos en een zelfplukboomgaard. Het bestaande bos aan het Zeen en het nieuwe bos aan de Keyenberg zullen samen goed zijn voor 11 hectare nieuwe natuur. “Met Deloitte zetten we ons elke dag in om een tastbare, positieve impact te hebben op onze maatschappij. Na de vele Coronamaatregelen, waaronder thuiswerken, willen we op deze manier echt mee investeren in gezonde en open ruimte. Een duurzame plek waar mensen kunnen afspreken voor wandelmeetings of team events, en na de werkdag kunnen ontspannen.”, zegt Hilde Van de Velde, Chief Purpose Officer Deloitte.

Deloiitte plant bomen op Keyenberg

120 acties

Ook bij de gemeente Zaventem is men zeer tevreden met het initiatief. “Het nieuwe stuk bos dat we samen met Deloitte kunnen realiseren voor onze gemeente, past helemaal in het Klimaatactieplan Zaventem alsook in de Europese burgemeestersconvenant. Verschillende diensten en burgers werkten zo o.a. samen een sterk plan uit, waarin 120 concrete acties staan om de CO2-uitstoot van onze gemeente te reduceren. Als we straks een nieuw mooi bos realiseren, maakt dit duidelijk dat we samen met onze inwoners en bedrijven de gemeente van de toekomst vorm geven en met z’n allen meebouwen aan een plek die aantrekkelijk, gezond en klimaatneutraal is”, zeggen Ingrid Holemans, burgemeester Zaventem, en Bart Dewandeleer, eerste Schepen van de gemeente Zaventem.

15 hectare

Volgens de VSGB-cijfers van ANB (cijfers van Agentschap Natuur en Bos voor het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel), was er in 2014 slechts 1 hectare toegankelijk bos in Zaventem. Op minder dan 10 jaar tijd is daar meer dan 15 hectare bijgekomen (Vliegbos 7 ha, Zeen 8 ha, Kersenberg 0,5 ha). En in de komende twee jaar wordt dat nog eens verdubbeld (Zavelbos 8,5 ha, Woluwedal 1,3 ha, Keyenbergbos 2,5 ha). Hiermee wordt de omvang bossen van amper 1 hectare naar bijna 30 hectare vergroot in een decennium.