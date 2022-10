Man wordt betrapt op zwartrijden...en slaat dan maar twee gaten in de muur

De man wilde op 16 februari van dit jaar het vliegtuig nemen naar zijn thuisland, maar bij aankomst in het treinstation van de luchthaven van Zaventem, bleek dat hij geen vervoersbewijs had. Bij de daaropvolgende discussie met het personeel van Securail stampte de man verschillende keren tegen de toegangspoortjes, waarop de politie er werd bijgehaald. Tijdens de overbrenging naar de cel trapte hij een van de politiemensen op de knie. Er moest een tweede ploeg versterking bieden, maar nog kalmeerde de man niet. Hij sloeg hierop twee gaten in de muur met zijn vuisten. Uiteindelijk werd hij vastgebonden in een rolstoel en naar het cellencomplex overgebracht. Daar gooide hij nog het glas water dat hem was aangeboden in de richting van enkele politiemensen. “We betwisten de feiten niet”, aldus de verdediging. “Maar volgens de psychiater die hem onderzocht was hij ontoerekeningsvatbaar toen hij de feiten pleegde. Ik vraag de rechtbank om hem daarom ook vrij te spreken.” Uitspraak op 23 november.