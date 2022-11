Man vervalst PCR-test...en dreigt nu het dubbele van zijn minnelijke schikking te moeten betalen

Vilvoorde ‘Tous ensemble’, maar niet in Vilvoorde: Voetbal­bond annuleert officieel WK-dorp. “Veel minder tickets verkocht dan gehoopt”

Er komt dan toch geen fandorp van de Rode Duivels in Vilvoorde. De Belgische Voetbalbond heeft beslist om het WK-dorp ‘The Desert’ op de Asiat-site te annuleren wegens de tegenvallende ticketverkoop. Per wedstrijd was er plaats voor 5.600 fans, maar er werden in totaal slechts 1.000 tickets verkocht. Ook elders werden al fandorpen geschrapt door het uitblijven van de WK-koorts.

16 november